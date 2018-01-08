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Fransa'da 2017'de 20 terör saldırısı girişimi önlendi

- İçişleri Bakanı Collomb, ülkede geçen yıl 20 terör saldırısı girişiminin önlendiğini açıkladı

Fransa'da 2017'de 20 terör saldırısı girişimi önlendi

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, ülkede geçen yıl 20 terör saldırısı girişiminin önlendiğini açıkladı.

Collomb, Le Progres gazetesine verdiği mülakatta, terör saldırısı riskinin bulunmadığı hiçbir yerin olmadığını, her yerde dikkatli olunması gerektiğini, Fransa'da 2017'de 20 terör saldırısı girişiminin önlendiği belirtti.

Başkent Paris ve Lyon kentlerinde geçen ay terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişi yakalanmıştı.

Fransa'daki terör eylemlerinde 2015'ten bu yana 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında 5 yılda 10 bin polis ve 2018'den itibaren bin 870 askerin istihdam edileceğini duyurmuştu.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.

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2017FransaTerörTerör Saldırısı
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