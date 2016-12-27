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Fransa'da aşırı sağcı belediyeden "Brexit" sokağı

- Fransa'nın güneyindeki Beaucaire kentinde bir sokağa "Brexit" adı verildi

Fransa'da aşırı sağcı belediyeden

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Beaucaire kentinde bir sokağa Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı anlamına gelen "Brexit" adı verildi.

Beaucaire kentinin aşırı sağUlusal Cephe'ye (FN) üye Belediye Başkanı Julien Sanchez'in Twitter hesabından paylaştığı meclis kararına göre; şehirdeki "Robert Schuman Caddesi"nin 400-465 nolu kısımları "Brexit Sokağı" olarak adlandırılacak.

Fransa'da 1947-1948 yıllarında başbakanlık görevini yürüten Schuman, AB fikrinin öncüleri arasında yer alıyor.

Sanchez mesajında "Belediye meclisi olarak Birleşik Krallık halkının egemenlik haklarını kullanarak AB'den ayrılma kararına saygı göstermek için bir Brexit sokağı oluşturmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

FN lideri Marine Le Pen de geçen haziran ayında "Brexit" kararını "özgürlüğün zaferi" olarak nitelendirmiş, Fransa ve bütün AB ülkelerinde aynı referandumun düzenlenmesi gerektiğini söylemişti.

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Aşırı SağAvrupa BirliğiBrexitFransaIngiltereUlusal Cephe
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