Fransa'da çalışma yasası protestolarında olaylar çıktı

PARİS (AA) - Fransa'da hükümetin gerçekleştirmeyi planladığı yeni çalışma yasası reformuna karşı çıkanlar ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara dökülürken, bazı çalışanlar da greve gitti.

Genel Emek Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla başkent Paris'te gerçekleştirilen yürüyüşe, çok sayıda protestocu katıldı.

Yürüyüş sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında olaylar çıktı. Polis, kendilerine taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

CGT, ülke çapındaki eylem ve gösterilere yaklaşık 400 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Ülkede pek çok şehirde polis müdahaleleri sonucunda gözaltılar olduğu, bazı polislerin yaralandığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde Paris'te metro çalışanlarının yaptığı grevler nedeniyle bazı hatlarda önemli aksamalar yaşanmış ayrıca kamyon şoförleri Paris'in önemli caddelerinden Şanzelize'yi kapatarak trafik akışını engellemişti.



Ayrıca bazı liselerde de öğrenciler okul önlerinde barikat kurarak eylem yapmıştı.



Yetkililere göre, Fransa genelinde sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 180 protesto gösterisi düzenlenirken yaklaşık 4 bin iş yerinde çalışanlar da greve gitti.

- Macron'un eylemciler hakkındaki sözleri



Irma ve Jose kasırgasından etkilenen Fransız topraklarını ziyaret için Karayiplerde olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuyla ilgili bazı sözleri de tepkiye neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden beri ilk kez toplumsal bir eylemle karşılaşacak Macron'un, Yunanistan ziyareti sırasında, çalışma yasası reformuna karşı çıkanları "tembel" ifadeleriyle nitelendirerek, "Fransa reformist bir ülke değildir. Reform yapmaz çünkü biz isyan ederiz, direniriz, kaçınırız. Böyleyiz biz." ifadelerini kullanması tepki çekti.

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez ise Macron'un sözlerini "skandal" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'la yarışan Sosyalist Partinin adayı Benoit Hamon da "Asıl tembeller, hayatları için çalışmak zorunda olmayan zengin bireylerdir." demişti.

Macron'un ülkede yüzde 9,5 oranındaki işsizliğe çare bulacağını belirterek ortaya atttığı en önemli seçim vaadi olan söz konusu reform, işverenlerin, işten haksız çıkarmalarda ödenecek tazminatlar için tavan belirlenmesine ve herhangi bir yasal kısıtlamaya maruz kalmaksızın çalışma saatlerini doğrudan işçilerle belirleme özgürlüğü elde etmesine imkan tanıyan düzenlemeler içeriyor.

Tasarıda, 50'den az çalışanı bulunan iş yerlerinde işverenin sendika temsilcisi olmaksızın çalışanla masaya oturabilmesi ve işten çıkarılmalarda itiraz süresinin bir yıl ile sınırlandırılması gibi değişiklikler de yer alıyor.

- Fransızların çoğunluğu karşı

Harris Interactive'in yaptığı araştırmaya göre, Fransızların yüzde 58'i çalışma yasasının değiştirilmesini istemiyor.

Halkın yüzde 71'i yapılacak değişikliklerin sendikaların gücünü azaltacağı görüşünü paylaşırken, yarısından fazlası da işçilerin çalışma koşullarının kötüleşeceğini düşünüyor.

Hükümetin yasa değişikliğini kanunlaştırma yolu yerine hükümet kararnamesi yöntemiyle değiştirmeyi planlaması da kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

Yasanın, 36 değişiklik öngören 5 kararname ile değiştirilmesi bekleniyor.

Öte yandan CGT, 21 Eylül'de ülke çapında bir başka gösteri daha yapılması çağrısında bulundu.



Tasarıya karşı çıkan ve bugünkü eyleme destek veren Boyun Eğmeyen Fransa (FI) Partisi de 23 Eylül'de başkent Paris'te gösteri düzenlemeyi planlıyor.

Çalışma yasasında geçen yıl yapılan değişiklikler ülkede büyük gösteriler yapılmasına neden olmuştu.