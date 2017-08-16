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Fransa'da cezaevine İHA ile koli gönderdiler

VALENCE (AA) - Fransa'nın güneyinde bir cezaevine drone (İHA) ile koli indirildiği belirtildi.France Bleu radyosunun haberinde, Valenci kentindeki bir cezaevinin avlusuna, mahkumların havalandırma saatinde üzerinde kamera olan İHA ile koli bırakıldığı...

Fransa'da cezaevine İHA ile koli gönderdiler

VALENCE (AA) - Fransa'nın güneyinde bir cezaevine drone (İHA) ile koli indirildiği belirtildi.

France Bleu radyosunun haberinde, Valenci kentindeki bir cezaevinin avlusuna, mahkumların havalandırma saatinde üzerinde kamera olan İHA ile koli bırakıldığı kaydedildi.

Haberde, mahkumlara yasa dışı şekilde malzeme sağlama adına ilk kez böyle bir yöntemin kullanıldığı belirtilerek, İHA'nın teslimattan sonra cezaevinden havalandığı sırada ele geçirildiği ifade edildi.

Habere göre, yapılan aramalarda koli veya içeriğine dair herhangi bir ipucuna rastlanmazken polis, İHA'nın kamera kayıtlarından teslimatın kime yapıldığını tespit etmeye çalışıyor.

Fransa'da mahkum yakınlarının, cezaevi dışından içeriye yasak maddeleri atmalarına rastlanıyordu.

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Cezaevine Drone Ile TeslimatFransaValence
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