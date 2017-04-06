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Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi reklamlarında bayrak ve milli marş yasağı

- Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarında ülkenin bayrağı ve milli marşı kullanılamayacak

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi reklamlarında bayrak ve milli marş yasağı

PARİS (AA) - Fransa'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kampanyalarda adayların, reklamlarda bayrak ve milli marşın kullanımı yasaklandı.

L'opinion gazetesinin haberine göre, Fransa Yüksek İşitsel-Görsel Konseyi (CSA), cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyalarında Fransa bayrağını ve milli marşını kullanmalarını yasaklayan karar aldı.

Karar, adayların seçim kampanyaları resmi olarak başlatacağı 10 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Söz konusu kararı 11 adaya ileten CSA, kararının nedeninin adayların aşırı milliyetçiliğe kaçması endişesi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.

Ülke tarihinde ilk defa bütün cumhurbaşkanı adayları salı günü bir televizyon kanalında yapılan açık oturumda bir araya geldi. Tartışmada, şans verilmeyen adayların büyük başarı sağlaması dikkati çekti. 20 Nisan'da yapılması planlanan 2. açık oturum ise France 2 televizyon kanalı tarafından iptal edildi.

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Cumhurbaşkanlığı SeçimleriFransaSeçim KampanyasıYüksek İşitsel-Görsel Konseyi
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