PARİS (AA) - Fransa'da pazar günü düzenlenecek milletvekili genel seçimleri öncesinde yapılan son kamuoyu araştırmaları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin parlamentoda çoğunluğu elde edecek oy oranına ulaşacağını gösteriyor.

Ipsos-Sopra Steria şirketinin 2-4 Haziran'da yaptığı son seçim anketine göre, genel seçim sonucunda Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi parlamentoda 385 ila 415 milletvekiliyle temsil edecek.

Seçmen kütüğüne kayıtlı 2 bin 103 kişinin yanıt verdiği anketin sonuçlarına göre, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) 105 ila 125 sandalyeyle ikinci, Sosyalist Partinin (PS) ise 25-35 sandalyeyle üçüncü parti olması bekleniyor.

Salt çoğunluğun 289 sandalyeyle sağlandığı parlamentoda bu sonuçlara göre Cumhuriyet Yürüyüşü salt çoğunluğu elde etmiş olacak.

Öte yandan anket sonuçları aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin (FN) parlamentoda yalnızca 5 ila 15 milletvekili, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin ise 12 ila 22 milletvekili çıkaracağını gösteriyor.

Seçim sonucunda bu tablonun ortaya çıkması halinde, bunun PS'nin kuruluşundan bu yana aldığı en kötü sonuç olacağı kaydedildi.

Fransızlar, 11 Haziran'da, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gidecek.

İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur seçimler yapılacak.18 Haziran'daki ikinci tura, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.



