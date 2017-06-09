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Fransa'da "Cumhuriyet Yürüyüşü" hızını artırıyor

- Milletvekili genel seçimine iki gün kala anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi mecliste çoğunluğu elde ediyor

Fransa'da

PARİS (AA) - Fransa'da milletvekili genel seçimlerine iki gün kala yapılan son kamuoyu yoklaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin mecliste çoğunluğu elde edecek oy oranına ulaşacağını gösteriyor.

Ipsos-Sopra Steria adlı araştırma kuruluşunun 7-8 Haziran'da yaptığı son seçim anketine göre, genel seçim sonucunda Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi mecliste 397 ila 427 milletvekiliyle temsil edilecek.

Seçmen kütüğüne kayıtlı bin 995 kişinin yanıt verdiği anketin sonuçlarına göre, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) 95 ila 115 sandalyeyle ikinci, Sosyalist Partinin (PS) 22-32 sandalyeyle üçüncü parti olması bekleniyor.

Mecliste salt çoğunluk için 289 milletvekili gerekiyor.
Öte yandan anket sonuçları aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin (FN) yalnızca 5 ila 15 milletvekili, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin ise 11 ila 21 milletvekili çıkaracağını gösteriyor.

Seçim sonucunda bu tablonun ortaya çıkması halinde, son iktidar PS'nin kuruluşundan bu yana en kötü oy oranını alacağı yorumu yapılıyor.


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FransaMacronSeçimYürüyüş Hareketi
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