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Fransa'da devriye gezen askerlere yönelik saldırı

- Paris Savcısı, saldırgan hakkında, "terörist örgütle bağlantılı olarak güvenlik güçlerini öldürme teşebbüsü" suçlamasıyla dava açılacağını duyurdu

Fransa'da devriye gezen askerlere yönelik saldırı

PARİS (AA) - Paris Savcısı François Molins, 9 Ağustos'ta Sentinelle (Nöbetçi) Operasyonu çerçevesinde Paris'in Levallois-Perret banliyösünde görev yapan 6 askeri aracıyla yaralayan saldırgan hakkında, "terörist örgütle bağlantılı olarak güvenlik güçlerini öldürme teşebbüsü" suçlamasıyla dava açılacağını kaydetti.

Molins yaptığı basın toplantısında, Cezayir asıllı 36 yaşındaki saldırgan Hamou Benlatreche'in "radikal düşünceleri olduğunu ve DEAŞ'a ilgi duyduğunu" belirtti.

Benlatreche'in yakalanırken güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını anımsatan Molins, saldırganın sağlık durumunun iyi olmadığını ve bu nedenle sorulara yanıt veremediğini bildirdi.

Soruşturmayı yürütenlerin Benlatreche'in telefonunda DEAŞ'la ilgili bayrak ve örgüt liderlerine ait fotoğrafları bulduğunu ifade eden Molins, aynı zamanda saldırganın beraberindeki bir başka telefonda da Türkiye'ye vize ve uçuşlarla ilgili internette araştırma yapıldığını, Suriye ile ilgili makalelere bakıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Savcı Molins, saldırganın aracını bilinçli olarak askerlerin üzerine sürdüğünü kaydetti.

Benlatreche'in Cemaat-i Tebliğ üyesi olduğunu ifade eden Molins, "DEAŞ üyeleriyle doğrudan bağlantısına ilişkin tespit yapılamadı." dedi.

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AskerDEAŞParis Savcısı François MolinsSaldırı
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