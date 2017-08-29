Fransa'da eğitime ayrılan pay artırıldı

PARİS (AA) - Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, 2018 bütçesinde Eğitim Bakanlığına ayrılan payın 1,2 milyar avro artırıldığını duyurdu.

Blanquer, yeni eğitim-öğretim yılının açılışı için Eğitim Bakanlığı'nda yapılan toplantıda bu yıl çok sayıda bakanlığın bütçesinde kesintiye gidildiğini hatırlattı ve "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteği üzerine Eğitim Bakanlığına ayrılan pay ise 1,2 milyar avro artırıldı." dedi.

Son artışla bakanlık bütçesinin 49,3 milyar avrodan 50,5 milyar avroya yükseldiğini belirten Blanquer, bakanlık olarak eğitim alanında çok sayıda değişikliğe gideceklerini, bunlar arasında yatılı eğitimi canlandırma, başarısız öğrencilere uygulanan yaz kurslarını daha kaliteli ve işlevli hale getirme, veliler ve öğretmenler arasındaki iletişimi yeniden düzenleme gibi konulara öncelik verileceğini açıkladı.

Bu arada Fransa'da okul tatillerinin fazla olması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Çok sayıda ve uzun tatil süreleri sonucu öğrencilerin okuldan soğuduğunu ileri süren eğitim çevreleri, ara tatil günlerinin azaltılması tavsiyesinde bulundu.

Bakan Blanquer, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kasım ayındaki Ermişler Yortusu tatilinin 14 günden 10 güne düşürülmesinin gündeme gelebileceğini kaydetmişti.

Fransa'da okullar gelecek hafta açılacak.



