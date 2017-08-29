Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener hora feneri ekonomi
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Fransa'da eğitime ayrılan pay artırıldı

- Fransa Eğitim Bakanı Blanquer, 2018 bütçesinde eğitime ayrılan payın 1,2 milyar avro artırıldığını, bakanlığın bütçesinin 50,5 milyar avroya yükseldiğini açıkladı

Fransa'da eğitime ayrılan pay artırıldı

PARİS (AA) - Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, 2018 bütçesinde Eğitim Bakanlığına ayrılan payın 1,2 milyar avro artırıldığını duyurdu.

Blanquer, yeni eğitim-öğretim yılının açılışı için Eğitim Bakanlığı'nda yapılan toplantıda bu yıl çok sayıda bakanlığın bütçesinde kesintiye gidildiğini hatırlattı ve "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteği üzerine Eğitim Bakanlığına ayrılan pay ise 1,2 milyar avro artırıldı." dedi.

Son artışla bakanlık bütçesinin 49,3 milyar avrodan 50,5 milyar avroya yükseldiğini belirten Blanquer, bakanlık olarak eğitim alanında çok sayıda değişikliğe gideceklerini, bunlar arasında yatılı eğitimi canlandırma, başarısız öğrencilere uygulanan yaz kurslarını daha kaliteli ve işlevli hale getirme, veliler ve öğretmenler arasındaki iletişimi yeniden düzenleme gibi konulara öncelik verileceğini açıkladı.

Bu arada Fransa'da okul tatillerinin fazla olması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Çok sayıda ve uzun tatil süreleri sonucu öğrencilerin okuldan soğuduğunu ileri süren eğitim çevreleri, ara tatil günlerinin azaltılması tavsiyesinde bulundu.

Bakan Blanquer, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kasım ayındaki Ermişler Yortusu tatilinin 14 günden 10 güne düşürülmesinin gündeme gelebileceğini kaydetmişti.

Fransa'da okullar gelecek hafta açılacak.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EğitimEğitim BütçesiFransa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5