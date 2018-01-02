PARİS (AA) - Fransa'da etkili olan "Eleanor" kasırgası nedeniyle 48 bölgede turuncu alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle olağanüstü halin bir alt kademesi olan "turuncu alarm" ilan edildiği bildirildi.



Açıklamada, kasırgasının başkent Paris başta olmak üzere, Rennes, Lille, Metz ve Strazburg gibi şehirlerde etkili olduğu, rüzgarın saatteki hızının 130 kilometreye çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Olumsuz hava koşullarının hafta sonuna kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, batı kesimlerde fırtınanın neden olacağı dalga ve deniz yükselmelerinin hayatı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda şehirde park, bahçe ve mezarlıkların ziyarete kapatıldığı kaydedilen açıklamada halk, fırtınaya karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı.

Fransa'da dün etkili olan "Carmen" fırtınası nedeniyle 65 bin eve elektrik verilememiş, bir kişi hayatını kaybetmişti.