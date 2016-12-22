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Fransa'da "Eşitlik ve Vatandaşlık" kanununda değişiklik

- Parlamento, "eşitlik ve vatandaşlık kanunu" çerçevesinde "savaş, soykırım ve insanlık suçlarının inkarı ve sıradanlaştırılması" konusundaki cezanın kapsamının genişletilmesine izin veren yasa tasarısını kabul etti - Yeni yasa Fransız mahkemeleri ve uluslararası mahkemelerin resmen tanıdığı insanlık suçları dışında, "failleri tarafından tanınmayan" suçların da inkarının cezalandırılmasını öngörüyor - Yeni yasa metninde, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına yönelik herhangi bir ifade olmamasına karşın, yasanın olayları "soykırım" olarak tanımamayı "nefret suçu" kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı iddia edildi

Fransa'da

PARİS (AA) - Fransa parlamentosu, "eşitlik ve vatandaşlık kanunu"nda değişiklikle "savaş, soykırım ve insanlık suçlarının inkarı ve sıradanlaştırılması" konusundaki cezanın kapsamının genişletilmesini onayladı.

Daha önce Ulusal Meclis ve Senato tarafından kabul edilen değişiklik önerisi, bugün oylanan torba kanun kapsamında parlamento tarafından resmen kabul edilmiş oldu.

Öneriye, iktidardaki Sosyalist Parti (PS) büyük ölçüde destek verirken oylamaya katılımın düşük olması dikkati çekti.

Kabul edilen değişiklik önerisi, Fransa mahkemeleri ve uluslararası mahkemelerin resmen tanıdığı insanlık suçları dışında "failleri tarafından tanınmayan" suçları inkar eden, küçümseyen ve sıradanlaştıranların bir yıla kadar hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası talebiyle yargılanmalarını öngörüyor.

Fransa’da Anayasa Mahkemesi, 2012 yılında 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının cezalandırılmasına ilişkin benzer bir yasayı, "ifade özgürlüğüne aykırı olduğu" gerekçesiyle iptal etmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin temyiz niteliğindeki büyük dairesi de Ermeni iddialarına ilişkin açıklamaları sonrasında İsviçre’de mahkum olan Doğu Perinçek’in yaptığı başvuru ile ilgili olarak İsviçre'nin "insan hakları ihlalinde bulunduğuna" hükmetmişti.

Değişiklikte 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına yönelik herhangi bir ifade olmamasına karşın, Senato'da yapılan oylama öncesi, yasanın, bu olayları "soykırım" olarak tanımamayı "nefret suçu" kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı iddia edildi.

Daha önce yasaya karşı çıkan Ille-et-Vilaine Senatörü Françoise Gatel, yasama ve yargının "tarihi meselelerde hükümde bulunma hakkı olmadığının" altını çizerek, önerinin anayasaya aykırı biçimde yeni bir suç türü yarattığı yorumunda bulunmuştu.

Yasanın meclisteki oylamasına katılan Şehircilik ve Spor Bakanı Patrick Kanner ise "Yasama organı tarihi meseleler hakkında değerlendirmede bulunamaz, bu tarihçilerin işidir." şeklinde konuşmuştu.


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