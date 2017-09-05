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Fransa'da gaspçıyla boğuşan senatörün dişi kırıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Senatör Jean-Michel Place'nin, gasp girişimine uğradığı ve boğuşma sırasında dişinin kırıldığı bildirildi.RTL radyosunun haberine göre, eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde Reform...

Fransa'da gaspçıyla boğuşan senatörün dişi kırıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Senatör Jean-Michel Place'nin, gasp girişimine uğradığı ve boğuşma sırasında dişinin kırıldığı bildirildi.

RTL radyosunun haberine göre, eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde Reform ve Kamu İşlerinde Sadeleştirme Bakanlığı da yapan Essonne Bölgesi Senatörü Place, gasp girişimine uğradı.

Paris'in 9'uncu bölgesinde yaşanan olayda bir kişi, Place'nin kolundaki 7 bin avro değerindeki saati zorla almaya çalıştı.

Senatörle gaspçı arasında yaşanan boğuşma esnasında yüzüne çok sayıda darbe alan Place'nin bir dişi kırıldı.

Place'nin, suç duyurusunda bulunduğu olayla ilgili güvenlik güçleri de soruşturma başlattı.

Paris'te son dönemlerde soygun ve kapkaç olaylarında artış görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
SoygunFransaParis
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