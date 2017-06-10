PARİS (AA) - Fransa'da genel seçimin ilk turu yarın yapılacak.

Fransız seçmenler, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için yarın sandık başına gidecek. Seçimde 7 bin 882 aday milletvekili olmak için yarışacak.

İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 18 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Milletvekili genel seçiminde Fransa'nın ana kara topraklarında yaklaşık 46 milyon, denizaşırı topraklarında 1,3 milyon seçmen tercihini ortaya koyacak.

Olağanüstü hal altında düzenlenecek seçimlerde yaklaşık 69 bin oy kullanma merkezinde 50 bine yakın polis, jandarma ve asker görev yapacak.



Fransa'nın ana kara topraklarında saat 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, küçük şehirlerde saat 18.00'de (TSİ 19.00), büyük şehirlerde ise saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise değişebilecek.



- Macron için önemli bir seçim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve böylelikle hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor. Bazı uzmanlar, genel seçimi iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü turu olarak değerlendiriyor.

Ülkede nisan ve mayıs aylarında yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda tarihte ilk kez merkez sağ ve sol partiler yarış dışı kalırken, ikinci turda Le Pen’e karşı kazanan Macron’un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi, kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor.

Cumhurbaşkanı seçimlerinden hemen sonra Macron’un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin milletvekili genel seçimlerinde çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı tartışılırken, Fransız basını, hareketin mecliste çoğunluğu sağlayacağına kesin gözüyle bakıyor.

Ipsos-Sopra Steria adlı araştırma kuruluşunun 7-8 Haziran'da yaptığı son seçim anketine göre, genel seçim sonucunda Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi mecliste 397 ila 427 milletvekiliyle çoğunluğu elde edecek. Diğer yandan, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) 95 ila 115 sandalyeyle ikinci, Sosyalist Partinin (PS) 22-32 sandalyeyle üçüncü parti olması bekleniyor.

- PEJ umut oldu

Genel seçimde yarışacak partilerin arasında Türklerin kurduğu bir parti de yer alıyor. Fransa'da 2015 yılında göçmen kökenliler tarafından kurulan Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ) ilk kez katılacağı genel seçimlerde ülke genelinde 52 aday çıkardı.

PEJ'in seçimde diğer partilerle yarışacak olmasının Türkler ve azınlıklar için önemli olduğu ifade ediliyor. PEJ Başkanı Şakir Çolak, üç gün önce yaptığı basın toplantısının ardından AA muhabirine, partinin geleceğe yönelmiş bir parti olduğunu ve ötekileştirilmiş, yabancılaştırılmış ve köşeye itilmiş bir kesimin sesi olarak başarı kazandığını belirterek “PEJ halkın temsilcisi ve sesidir. Ne sağ ne de soldayız, insanın yanındayız.” demişti.



