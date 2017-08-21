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Fransa'da iki otobüs durağına araçlı saldırı

- Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti

Fransa'da iki otobüs durağına araçlı saldırı

PARİS (AA) - Fransa'nın Marsilya şehrinde aracını iki otobüs durağında bekleyen kişilerin üzerinde süren saldırgan, bir kişinin ölümüne neden oldu.

Fransız basınının güvenlik kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgiye göre, Marsilya'nın Bouches-du-Rhone bölgesinin 11'inci bölümünde sabah erken saatlerde bir kişi aracını otobüs durağındaki kişilerin üzerine sürdü. Aracıyla kaçan kişi, bölgenin 13'üncü bölümünde bir başka otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

İki saldırıda bir kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Saldırganın ikinci saldırıdan sonra yakalandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırganın Fransa güvenlik birimleri tarafından terör bağlantısı nedeniyle izlenen kişiler listesinde olmadığı kaydedildi.


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