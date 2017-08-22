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Fransa'da iki otobüs durağına yapılan araçlı saldırı

- Saldırganın psikiyatrik sorunları bulunduğu ancak bu durumun, hakkında dava açılmasına engel olmadığı bildirildi

Fransa'da iki otobüs durağına yapılan araçlı saldırı

PARİS (AA) - Fransa'nın Marsilya şehrinde dün aracını iki otobüs durağında bekleyenlerin üzerine süren kişinin psikiyatrik sorunları bulunduğu ancak bu durumun, hakkında dava açılmasına engel olmadığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten Marsilya savcısı Xavier Tarabeux, Fransız basınına verdiği bilgilerde, 30 yaşındaki saldırganın 2015 yılında hırsızlık suçundan 3 yıl ceza aldığını ancak şartlı tahliye edildiğini belirtti.

Saldırganın 3 gün önce de kullandığı araçla polis tarafından kısa süreli alıkonulduğunu söyleyen Tarabeux, yapılan psikolojik değerlendirmede saldırganın cezai ehliyetinin bulunduğu sonucuna varıldığını kaydetti.

Saldırganın bir müddet psikiyatrik tedavi de gördüğünü anlatan Tarabeux, ancak bütün bu durumların bu kişi hakkında dava açılmasına engel teşkil etmediğini bildirdi.

Marsilya'nın turistlerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgesinde aracını yaklaşık bir saat arayla iki ayrı otobüs durağında bekleyenlerin üzerine süren kişi, bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.


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FransaMarsilyaOtobüs DurağıPsikiyatrikSaldırı
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