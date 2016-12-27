Fransa'da 'ırkçı' emlak ilanı tepki çekti

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki bir emlakçıda asılan kiralık ev ilanındaki "Kiracı Fransız olmalı, siyahi değil" ifadesi ülkede büyük tepki topladı.



Paris'in güneybatısında yer alan Levallois-Perret bölgesinde yer alan emlakçıyı ziyaret eden bir müşterinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştığı ilanda, "Kiracının seçimine özellikle dikkat edilir. Kiracı Fransız olmalı, siyahi değil." ifadesi yer aldı.



Sosyal medyada ilanı ırkçı ve ayrımcı bulan birçok kişi tepki gösterdi. Mesajlarda, "Barack Obama bu evi kiralayamayacak yazık!", "İç yazışma olduğu belli ama ayrımcılığın ortaya çıkması iyi olmuş", "Düpedüz ırkçılık. Bunu kabul etmek mümkün değil." yorumları yapıldı.



Konuyla ilgili sosyal medya aracılığıyla açıklama yapan emlak şirketi, ilanın yayınlanmasında dolayı özür dilerken bunda sorumluluğu olan çalışanın şirketle ilişiğinin kesildiğini bildirdi.



Fransa'da benzer bir ırkçılık örneği 2014 yılında Paris'in kuzeybatısındaki banliyösü Nanterre'de de yaşanmıştı. Kentte ten renginden dolayı Fildişi Sahili kökenli bir vatandaşa ev kiralamayı reddeden bir emlak şirketi, 37 bin avro para cezası ödemeye mahkum edilmişti.



Muhabir: Onur Usta



