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Fransa'da ırkçılık karşıtı komedyene bir yasak daha

- Dieudonne M'Bala'nın yeni gösterisi Marsilya'da yasaklandı

Fransa'da ırkçılık karşıtı komedyene bir yasak daha

PARİS (AA) - Fransa'da, yabancılar, Müslümanlar ve siyahilere yönelik ayrımcılığı gündeme getirmesiyle tanınan komedyen Dieudonne M'Bala'nın yeni gösterisi Marsilya'da yasaklandı.

Marsilya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Dieudonne sahne ismiyle tanınan Dieudonne M'Bala'nın 19 Kasım'da kentte sahneleyeceği gösterisinin "kamu düzenini bozacağı" gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Dieudonne'nin Metz, Lyon, Strazburg, Marsilya, Toulon, Bordeaux gibi şehirleri kapsayan "Savaş" isimli yeni oyununun turnesinin 28 Ekim'de Grenoble ayağı da geçtiğimiz günlerde aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Fransa'nın en çok takip edilen komedyenlerinden Kamerun asıllı Dieudonne, son dönemde birçok kez yargılandı. Eski Başbakan Manuel Valls ile girdiği polemiklerle de gündeme gelen Dieudonne, sahnede Yahudi soykırımını hafife aldığı gerekçesiyle de mahkum edilmişti.

Bir önceki oyunu "Duvar" ile de tepki çeken oyuncunun, birçok şehirde sahne alması yasaklanmış, oyuncu Paris saldırıları sonrası "Kendimi Charlie Coulibaly gibi hissediyorum" açıklaması nedeniyle iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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