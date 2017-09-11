Fransa'da ırkçılık karşıtı komedyene yasak

GRENOBLE (AA) - Fransa'da, yabancılar, Müslümanlar ve siyahilere yönelik ayrımcılığı gündeme getirmesiyle tanınan komedyen Dieudonne M'Bala'nın yeni gösterisi yasaklandı.

Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, yaptığı açıklamada, Dieudonne sahne ismiyle tanınan Dieudonne M'Bala'nın ekim ayında kentte sahneleyeceği gösterisinin iptal edildiğini duyurdu.

Dieudonne'nin Metz, Lyon, Strazburg, Marseille, Toulon, Bordeaux gibi şehirleri kapsayan, "Savaş" isimli yeni oyununun turnesinin Grenoble ayağının 28 Ekim'de yapılacağı hatırlatılan açıklamada, iptal gerekçesi olarak "kamu düzenini bozma" riski gösterildi.

Yerel Le Dauphine gazetesine bilgi veren Belediye Başkanı Piolle, "Dieudonne'nin şehrimize geleceği açıklandıktan sonra çok sayıda protesto mektubu aldık. Halkımız, Dieudonne'nin şehrimizde oluşunun, Grenoble değerleriyle bağdaşmayacağını belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın en çok takip edilen komedyenlerinden biri olan Kamerun asıllı Dieudonne, son dönemde birçok kez yargılandı. Eski Başbakan Manuel Valls ile girdiği polemiklerle de gündeme gelen Dieudonne, sahnede Yahudi soykırımını hafife aldığı gerekçesiyle de mahkum edilmişti.

Bir önceki oyunu "Duvar" ile de tepki çeken oyuncunun, birçok şehirde sahne alması yasaklanmış, Paris saldırıları sonrası "Kendimi Charlie Coulibaly gibi hissediyorum" açıklaması nedeniyle iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



