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Fransa'da işçilere izin saatlerinde "e-postaya bakmama" özgürlüğü

- Fransa'da yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanan yasa 50'den fazla çalışanı olan şirketleri kapsıyor

Fransa'da işçilere izin saatlerinde

PARİS (AA) - Fransa'da işçiler izinli oldukları zamanlarda şirket elektronik postalarına cevap vermeyebilecek.

Fransa'da yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yasayla çalışanlar izindeyken elektronik postalarını kontrol etmeme hakkı elde etti.

İşçi sendikalarının da baskılarıyla yürürlüğe giren yasa, 2000 yılından bu yana haftalık çalışma süresi 35 saat olarak uygulanan Fransa'da, genel olarak "gizli saatler" olarak adlandırılan fazla çalışma sürelerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yasayla birlikte 50 işçiden fazla çalışanı olan şirketler çalışanlarının elektronik postalara yanıt verme saatlerini net bir şekilde tanımlamak zorunda olacak.

Ancak yasa, şirketlerin yasaya uymamaları durumunda herhangi bir yaptırım öngörmüyor.

Fransa'da Eleas adlı bir şirket tarafından yapılan araştırma işçilerin üçte birinin her gün işten sonra da iş ile alakalı faaliyetler yaptığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, çalışanların yüzde 60'ı iş dışında da elektronik postaları yanıtlama konusundaki kuralların net bir şekilde tanımlanmasını istiyor.

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