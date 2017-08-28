Fransa'da mahkemeden okullarda

CHALON-SUR-SAONE (AA) - Fransa'da mahkeme, Chalon-sur-Saone Belediyesinin okul kantinlerinde domuz ürünleri içeren yemeklere alternatif menü hazırlanmasını yasaklayan kararını, çocuk haklarına dair uluslararası sözleşmelere aykırı bularak iptal etti.

Chalon-sur-Saone İdare Mahkemesi, belediyenin 2015'te aldığı yasak kararına yönelik veliler ve insan hakları derneklerinin yaptığı itiraz başvurusunu değerlendirerek karara bağladı.

Mahkeme, Chalon-sur-Saone Belediye Meclisinin şehirdeki okul kantinlerinde domuz ürünleri içeren yemeklere alternatif ürünler sunulmasını yasaklayan kararın iptal edildiği açıkladı.

Kararda, daha önce kantinlerde domuz ürünlerinin sunulduğu günlerde, domuz ürünü tüketmeyen öğrencilere yönelik alternatif bir yemeğin bulundurulduğuna işaret edildi.

Mahkeme, "belediye kararının, çocuk haklarına yönelik uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu" görüşünü paylaştı.

Chalon-sur-Saone Belediyesi, 2015'te yapılan oylamayla 1985'ten itibaren şehirdeki okullarda uygulanan "domuz yemeği verilen günlerde Müslüman ve Yahudi öğrenciler için alternatif bir yemek çıkarılması" kuralını kaldırmıştı. Karara, okul kantinlerinde öğle yemeği yiyen Müslüman ve Yahudi öğrencilerin velileri, domuz dışında bir alternatif sunulmadığı için tepki göstermiş ve kararın iptali için dava açılmıştı.

Chalon-sur-Saone Belediyesi ise karara itiraz edeceğini duyurdu.



