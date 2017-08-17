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Fransa'da mahkumlara cep telefonu verilmesi çağrısı

- Fransa Cezaevleri Genel Kontrolörü Hazan: - "Mahkumlara sınırlı işleve sahip cep telefonu edinmeleri ve hatta kontrollü internet erişimi sunulmasından yanayım"

Fransa'da mahkumlara cep telefonu verilmesi çağrısı

PARİS (AA) - Fransa Cezaevleri Genel Kontrolörü Adeline Hazan, cezaevlerindeki mahkumlara sınırlı işlevle çalışacak cep telefonu edinme ve internet kullanma hakkı verilmesi gerektiğini belirtti.

Hazan, France Inter radyosunda katıldığı bir programda, Fransa'daki cezaevlerine ve mahkumların sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir soru üzerine Hazan, geçen yıl ülke genelindeki cezaevlerine 33 bin cep telefonunun yasa dışı yöntemlerle sokulduğunu bildirerek, "Mahkumlara cep telefonu yasağı getirmek bir işe yaramıyor. Onlara, sınırlı işleve sahip cep telefonu edinmeleri ve hatta kontrollü internet erişimi sunulmasından yanayım." dedi.

Eskiden mahkumların televizyon izleme hakkına sahip olmadığını da hatırlatan Hazan, bu uygulamanın kabul görmesi halinde mahkumların cezaevinden cep telefonu satın alabileceklerini ve önceden kaydettirdikleri belirli numaraları istedikleri zaman arayabileceklerini dile getirdi.

Mevcut şartlarda mahkumların cezaevi yönetimine kaydettirdikleri az sayıda numarayı herkese açık bölümdeki sabit telefondan arayabildiklerini aktaran Hazan, "Gizlilik koşulları sağlanmayan bu aramaların kişiye özel cep telefonuyla yapılabileceğini düşünüyoruz. Mahkumlar ayrıca internete de kısıtlı ve kontrollü şekilde girebilmeli. Bu imkanlar mahkumlara tahliye olduklarında iş bulma, sosyal çevre edinme ve aileleriyle haberleşme konularında faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Suça karışan bazı kişilerin hastanelerde yer olmadığı gerekçesiyle hapishanelere gönderildiğini kaydeden Hazan, "Şizofreni derecesinde ağır bir hastalığa yakalanmış birinin hastane yerine cezaevine gönderilmesi kabul edilemez. Yüzde 25-30'u ağır patoloji belirtilerine sahip bu kişiler cezaevine değil hastanelere yerleştirilmelidir." diye konuştu.

Uluslararası Cezaevleri Gözlem Merkezi (OIP) geçen ay yayınladığı raporunda, Fransa'da cezaevlerindeki 70 binden fazla mahkumun 17 bininin hastaneye yatırılacak derecede ruhsal ve bedensel sorunlara sahip olduğunu açıklamıştı.

Avrupa Konseyinin yayınladığı raporda da Fransız hükümetine cezaevlerindeki aşırı yoğunluğa dair uyarıda bulunulmuş ve cezaevi şartlarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

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