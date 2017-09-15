Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Fransa'da memurlardan genel grev kararı

- Ülkedeki 9 memur sendikası, hükümetin çalışma yasası reform paketini protesto amacıyla ülke çapında 10 Ekim'de grev düzenleme kararı aldıklarını duyurdu

Fransa'da memurlardan genel grev kararı

PARİS (AA) - Fransa'da hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, 10 Ekim'de ülke çapında greve gideceğini bildirdi.

Fransa Memur Sendikaları Ortak Platformundan yapılan açıklamada, "Hükümetin memurlara yönelik reform planını protesto amacıyla ülkedeki tüm memur sendikalarının ortak kararıyla 10 Ekim'de genel greve gitme kararı" alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu reform paketindeki 200 bin memur istihdamının kesintiye uğraması, sigorta kesintileri, hastalık izninde ilk gün ödeme yapılmaması gibi değişiklikler nedeniyle hükümete grevle bir uyarı yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Le Figaro gazetesi de bazı memur sendikalarının, genel grev tarihi olarak, reform paketini protesto gösterilerinin yapılacağı 21 veya 23 Eylül'ü benimsediğini fakat çoğunluğun ayrı bir grev günü üzerinde anlaştığını yazdı.

Fransa'da daha çok özel sektörü ilgilendiren çalışma yasasında yapılan değişiklikler, 25 Eylül'de Ulusal Mecliste oylanacak.

- Ulaşım sektöründe de iş bırakma ve yavaşlatma kararı

Çok sayıda sendika, değişiklikleri protesto amacıyla 12 Eylül'de ülke çapında gösteri düzenlemişti. Özel sektör çalışanları 21 ve 23 Eylül'de gösteriler için ülke çapında tekrar toplanacak.

Bu arada ulaşım sektörü de 25 Eylül'de ülke genelinde iş bırakma ve yavaşlatma kararı aldığını açıkladı.

Hükümete çalışma yasasındaki değişiklikleri geri alması çağrısında bulunan sendikalar, grev ve gösterilerin tekrarlanacağı mesajını verdi.

Maliye Bakanı Gerald Darmanin, 10 Ekim'de memur sendikalarını kabul ederek, memurlara yönelik reformlar hakkında bilgi verecek.

Memur sendikaları, daha çok özel sektörü ilgilendiren çalışma yasası reformundan sonra memur sektöründe de gündeme gelecek reformların hak kayıplarına neden olacağını savunuyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FransaGrev çağrısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5