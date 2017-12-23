Fransa'da Noel için 100 bin güvenlik görevlisi seferber edildi

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanlığı, Noel ve yılbaşı döneminde artan terör tehdidine karşı ülke genelinde yaklaşık 100 bin güvenlik görevlisinin seferber edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Noel ve yılbaşı döneminde ülke genelinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hristiyan aleminin en önemli bayramı sayılan Noel dolayısıyla ülke genelinde 54 bin polis, 36 bin jandarma ve 7 binden fazla askerin güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildiği belirtildi.

Terör saldırısı riskinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Fransız halkının olduğu kadar turistlerin güvenliğinin de sağlanması amacıyla görevlendirilen güvenlik personeli sayısının, geçen yıla oranla artırıldığı vurgulandı.

Ülkede 2015'ten bu yana düzenlenen terör saldırılarında 241 kişi hayatını kaybetmişti.

Turizm bölgeleri hedefte

Fransa'da Noel ve yılbaşı tatilleri döneminde turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde teröre karşı ek önlemler alındı.

Saldırganların daha çok kalabalık mekanları hedef aldıkları hatırlatılırken, Emniyet yetkilileri, Notre Dame Katedrali, Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi gibi başkent Paris'in sembol mekanlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Yeni önlemler kapsamında, yılda 13 milyon kişinin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali'nde üç aşamalı kontrol uygulaması yapılacak. Katedral çevresinde bariyerler oluşturulurken, girişlerde aşamalı olarak ziyaretçiler ve araçlar taramadan geçirilecek.

Ülkedeki çok sayıda Noel pazarında da bir süredir uygulanan üst arama ve araçla geçiş yasağı devam ediyor. Pazarlarda resmi ve sivil kıyafetli görevliler de sürekli devriye gezerek güvenliği denetliyor.

Muhabir: Ömer Aydın