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Fransa'da Noel kutlamasında başörtüsü ayrımcılığı

- Fransa'nın Le Raincy Belediyesinde düzenlenen Noel kutlamasında başörtülü bir kadın kıyafeti nedeniyle salondan çıkarıldı

Fransa'da Noel kutlamasında başörtüsü ayrımcılığı

PARİS (AA) - Başkent Paris'in kuzeydoğusunda bulunan banliyösü Le Raincy'de yapılan Noel kutlamasına giden bir kadının başörtüsü nedeniyle salondan dışarı çıkarıldığı bildirildi.

İslamofobi ile Mücadele Derneğinden (CCIF) yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Le Raincy Belediyesinin gençlik merkezince düzenlenen Noel kutlaması sırasında yetkililerin etkinliğe yeğeniyle gelen başörtülü bir kadını "gösterişli bir simge taşıdığı" için salondan çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin başörtülü kadına 3 kez müdahale ederek belediyenin laik bir kurum olduğu yönünde uyarılar yaptığı aktarıldı.

Derneğin açıklamasında, bir arkadaşının ısrarı üzerine kutlamanın hediyeleşme bölümü için geri dönen kadının Le Raincy Belediye Başkanı Jean-Michel Genestier tarafından, "Bu gösterişli bir simge, kanunlara uymak için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu Cumhuriyetin yararına bir şey." ifadeleri kullanılarak uyarıldığı da belirtildi.

Derneğin açıklamasında, "Plajlarda kadın Müslümanların bireysel özgürlüklerine yönelik müdahaleden sonra bir belediye başkanının başörtülü bir kadını toplum içinde küçük düşürdüğünü görmekteyiz. Belediyelerin görevi halkı dini inançlarına göre bölmek değil bir araya getirmektir. Kamu otoriteleri bu ayrımcı uygulamalara karşı durması gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.






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Anahtar Kelimeler:
AyrımcılıkBaşörtüsüDin Ve Vicdan özgürlüğüFransaIslamofobiLaiklikLe Raincy
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