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Fransa'da orman yangını

- Ülkenin güneyindeki Montpellier'deki yangından 500 hektar alan etkilendi, yaklaşık 400 kişi bölgeden tahliye edildi

Fransa'da orman yangını

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Montpellier şehrinde çıkan yangın, 500 hektar alanı etkiledi.

Montpellier'in 40 kilometre güneybatısındaki çam ormanlarında ve çalılık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangından 500 hektarlık alan etkilendi. Bölgedeki yaklaşık 400 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Yangının söndürülmesi için yaklaşık 200 itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi. Bölgede gün içinde kuvvetli rüzgar beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta ülkenin güneyinde ve Korsika'da çıkan yangınlar sırasında binlerce kişi tahliye edilmiş, hektarlarca ağaçlık alan zarar görmüştü.

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