Fransa'da PEJ'den

STRAZBURG (AA) - Fransa'da göçmen kökenliler tarafından kurulan Eşitlik ve Adalet Partisinin (PEJ) genel başkanı Şakir Çolak, PEJ'in bağımsız, bağlantısız ve Fransa siyasetinin yenilenmesi için gerekli bir parti olduğunu söyledi.

PEJ Başkanı Çolak, Strazburg'da düzenlediği basın toplantısında, son dönemde aşırı sağ, aşırı sol partiler ve bazı basın organlarının gündeme getirdiği ve kamuoyunda tartışma yaratan iddialara yanıt verdi.

Çolak, 11 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerine sayılı günler kala Fransız kamuoyunun yoğun bir şekilde tartıştığı PEJ ve adayları hakkında ortaya atılan iddialar hakkında, "PEJ bağımsız, bağlantısız, Fransa siyasetinin yenilenmesi için gerekli bir partidir." dedi.

Basın toplantısı sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Çolak, Fransa’nın birçok şehrinde partileri ve adayları hakkında "iftira ve dedikodu" kampanyaları sürdürüldüğünü ve bunun "kapalı kapılar ardında alınan kararlarla seçimler öncesi kamuoyunu etkileme amaçlı devreye sokulduğunu" söyledi.

Çolak, “Şimdiye kadar sadece oy deposu olarak gördükleri banliyöler ve göçmen kökenliler başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinden halkın PEJ’e olan sempatisi bu kişilerin paniğe kapılmasına neden olmuş, alçakça iftiralarla adaylarımıza tehditlerde bulunmaya başlamışlardır.” dedi.

Bazı partilerin yıllarca oy deposu olarak gördükleri bölgelerde sürekli tekrarladıkları hatalarını PEJ olarak yüzlerine vurduklarını aktaran Çolak, Fransa’da aşırı sağ, aşırı sol ve bu partiyle içli dışlı olan terör örgütü PKK’nın, PEJ ve adaylarına karşı sözlü ve fiili saldırılarda bulunduğunu sözlerine ekledi.

2015’te kurulan PEJ’in kısa süre içerisinde büyük gelişme kaydederek, ilk kez katılacağı genel seçimlerde Fransa genelinde 52 aday çıkarmayı başardığına değinen Çolak, “Eşitlik ve adalet değerleri etrafında oluşturulan PEJ, iki yıl içinde Fransa geneline yayılarak halka daha yakın ve daha iyi hizmet etme fırsatını yakalamıştır.” dedi.

Bazı kesimlerin PEJ ve Türkiye bağlantısı hakkındaki iddialara da değinen Çolak, "Fransa'da kurulan ve seçimlere giren bir parti olarak tabii ki Türkiye hakkında da yorumlarımız mevcut. Türkiye, bölge için çok önemli bir aktör ve Sayın Erdoğan da çok sayıda seçimi kazanarak demokratik yollarla göreve gelmiş biri. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptı kendisiyle. Erdoğan dünya barışı ve birçok krizin çözümü için önemli bir ülke ve liderdir." şeklinde konuştu.



- "PEJ Fransa’nın en dışa açık ve özgürlükçü partisidir"

PEJ’in geleceğe yönelmiş bir parti olduğunu ve ötekileştirilmiş, yabancılaştırılmış ve köşeye itilmiş bir kesimin sesi olarak başarı kazandığını belirten Çolak, “PEJ halkın temsilcisi ve sesidir. Ne sağ ne de soldayız, insanın yanındayız.” dedi.

Partileri hakkında ortaya atılan kapalı bir toplumun veya bir kesimin temsilcisi olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Çolak, “Mevcut ve geleneksel partilerin aksine PEJ, Fransa’nın en dışa açık ve özgürlükçü partisidir.” ifadelerini kullandı

Çolak, “Yok olma tehlikesi yaşayan veya yok olma sürecindeki bazı partiler, yükselişini ve halktan gördüğü desteği yakından takip ettikleri PEJ’e saldırarak, PEJ'i engellemek istiyorlar fakat nafile, PEJ eşitlik ve adalet arayışında olan herkesin kendini bulduğu bir partidir ve akla hayale gelmez iftiralarla önünü kesemeyecekler.” şeklinde konuştu.

Fransa Komünist Partisi (PCF) ve aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) PEJ’e karşı karalama amaçlı iftiralarına karşı hukuki yollara başvuracaklarının altını çizen Çolak, şu an sadece 11 Haziran’da yapılacak seçime yoğunlaştıklarını ve hukuk önünde hesap sormayı seçim sonrasına bıraktıklarını kaydetti.

Bu partilerin dışında çok sayıda basın organı ve insan hakları ve ırkçılığa karşı mücadele ettiğini söyleyen derneklerin PEJ’e karşı aşağılık bir iftira kampanyası başlattıklarını kaydeden Çolak, şunları kaydetti:

“Hepsini bu iftira ve çarpıtmalarını ispat etmeye davet ediyorum. 15 genç tarafından kurulan partimiz hakkında ortaya attıkları iddialara yanıt vermek için buradayım ve hepsini davet ettik. Fakat görüyorsunuz, hakkımızda iftira ve karalama kampanyası haberlerini yazarken bizi aramayı akıllarına getiremedikleri gibi, bunlara cevap vereceğimizi belirttiğimiz toplantıya bile katılmayı tercih etmediler. PEJ tüm toplantılarını canlı olarak yayınlıyor ve herkesle paylaşıyor. Bizim hakkımızda iddia veya haber yazan kişilerin en azından bu haberleri yazarken bizim de görüşümüzü sormalarını beklerdik.”

Fransa Komünist Partisi, Genel Sekreteri Pierre Laurent imzasıyla, geçen ay yayımladığı bir bildiride, PEJ’in Fransa’nın içişlerine karışmak ve seçimleri provoke etmek amacıyla Türkiye tarafından kurdurulduğunu iddia etmiş, İçişleri Bakanı'na parti hakkında soruşturma açılması çağrısı yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de aşırı sağ Ulusal Cephe Partisi, "PEJ Fransa'da Türk AK Parti'nin bir çıbanıdır." ifadesine yer vermişti.