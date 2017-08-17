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Fransa'da polis zanlıyı otoyolda kilometrelerce kovaladı

- Vienne bölgesinde bir Alman vatandaşı, kullandığı çalıntı araçla kazaya karışmasının ardından polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı - Güvenlik güçleri zanlıyı 100 kilometreden fazla kovaladıktan sonra yakalayarak gözaltına aldı

Fransa'da polis zanlıyı otoyolda kilometrelerce kovaladı

NEUVİLLE-DE-POİTOU (AA) - Fransa'nın Vienne bölgesinde bir Alman vatandaşı, çalıntı araçla sebep olduğu kazanın ardından polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Güvenlik güçleri 100 kilometreden fazla kovaladıkları zanlıyı yakaladıktan sonra gözaltına aldı.

Yerel France Bleu Poitou radyosunun haberine göre, Neuville-de-Poitou kenti yakınlarında meydana gelen trafik kazasına karışan sürücü, polislerin dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı.

Otomobilin peşine düşen ekipler otoyoldaki 100 kilometreden fazla süren kovalamacanın ardından zanlıyı Limoges şehri yakınlarındaki Peyrat-de-Bellac kasabası civarında durdurulabildi.

Kovalamaca sırasında otomobilinin lastiği patlayan ve bu halde bir süre aracı kullanmaya devam eden şüpheli, polisler tarafından yol ayrımına kurulan metal tuzak sayesinde durduruldu.

Güvenlik güçleri Alman vatandaşı olan zanlının aracının çalıntı çıktığını bildirdi. Neuville-de-Poitou polis merkezine götürülen zanlı gözaltına alındı.


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