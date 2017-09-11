Fransa'da tiroit ilacı için "yan etki" uyarısı - Tiroit hastalıklarının tedavisinde sentetik tiroit hormonu olarak kullanılan "Levothyrox"un bazı hastalarda kramp, baş ağrısı, saç kaybı ve uyku gibi yan etkilere neden olduğu belirlendi

11 Eylül 2017 Pazartesi 23:25