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Fransa'da tiroit ilacı için "yan etki" uyarısı

- Tiroit hastalıklarının tedavisinde sentetik tiroit hormonu olarak kullanılan "Levothyrox"un bazı hastalarda kramp, baş ağrısı, saç kaybı ve uyku gibi yan etkilere neden olduğu belirlendi

Fransa'da tiroit ilacı için

PARİS (AA) - Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, tiroit hastalıklarının tedavisinde sentetik tiroit hormonu olarak kullanılan "Levothyrox" adlı ilacın, ülkede 9 bin hastada çeşitli yan etkilere yol açtığının belirlendiğini bildirdi.

Buzyn, RTL radyo kanalına yaptığı açıklamada, Levothrox kullanan 3 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmalarda, ilacın kramp, baş ağrısı, saç kaybı, uyku hali gibi bazı yan etkilerinin tespit edildiğini belirtti.

Fransa'da 9 bin kişinin ilacın yan etkilerine maruz kaldığını belirlediklerini kaydeden Buzyn, araştırmanın sonuçlarının gelecek ay yayımlanacağını vurguladı.

İlacın formülünün Mart 2017'de değiştiğini anımsatan Buzyn, yan etkilerin çoğunun, hastanın alacağı dozun yeni formüle göre ayarlanmayışından kaynaklandığını vurguladı.

Fransa Tiroit Hastaları Derneği, olayın ortaya çıkmasının ardından geçen hafta, bakanlık yetkililerine ve üretici firmaya dava açacaklarını duyurmuştu.

Fransa, yeni formülün piyasaya sürüldüğü ilk ülke olmuştu.

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