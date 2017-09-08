PARİS (AA) - Fransa'da iktidardaki Yürüyüş Hareketi'ne (LREM) mensup milletvekili Pascale Fontenel-Personne'un, ücretsiz ziyaret edilen Ulusal Meclisi, sahibi olduğu turizm şirketi aracılığıyla düzenlediği "119 avroluk" tur kapsamında gezdirmesi tepkiyle karşılandı.

Marianne dergisindeki habere göre, milletvekilinin seçim bölgesi Sarthe'den otobüslerle alınan kişilerin, içerisinde Paris turu da bulunan gezi kapsamında Ulusal Meclis'i ziyaret ettiği ve burada bölge milletvekilleri tarafından karşılandıkları belirtildi.

"Paris'te kahvaltı ve Ulusal Meclis ziyareti" başlığıyla hazırlanan tanıtım broşüründe, "Meclis ziyaretinin milletvekilinin eşliğinde" gerçekleşeceği vurgulandı.

Haberde, normalde Ulusal Meclis ziyaretinin ücretsiz olduğu hatırlatılırken, milletvekiline ait turizm şirketinin gezi bedeli olarak kişi başı 119 avro tarife uyguladığı kaydedildi.

İddialar, Fransız basınında geniş şekilde yer alırken, Le Figaro gazetesi, Meclis Başkanı François du Rugy'nin skandal olarak değerlendirilen uygulamaya el koyduğu belirtildi.



