PARİS (AA) - Fransa'da merkez sağdaki ana muhalefet partisi Cumhuriyetçilere (LR) mensup bir grup milletvekili ve senatör, "Harekete Geçmek-Yapıcı Sağ" adı altında partileşti.

Aralarında milletvekilleri ve senatörlerin de olduğu 19 seçilmiş, Le Figaro gazetesinde yayınladıkları makaleyle yeni parti kurduklarını ilan etti.

İlkbahardaki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde Fransız halkının siyasi partilere değişim ve reform mesajı verdiği belirtilen makalede, "Bizim görev ve sorumluluğumuz, faydalı olmak ve bu dönemin Fransa için başarılı şekilde geçmesini sağlamaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu nedenlerle mevcut hükümeti ve sağ kökenli Başbakanını, farklı alanlarda yürüttüğü reformların başarılı olması için desteklediklerine dikkati çeken parti üyeleri, aşırı muhafazakar, Avrupa karşıtı ve kimlikçi kaygıları olan içine kapalı sağ yerine liberal, Avrupa Birliği'ni savunan ve reformcu bir sağ ve merkez sağı savunduklarını kaydetti.

"Harekete Geçmek-Yapıcı Sağ" ismiyle kurulan parti hakkında ilk deklarasyon olarak değerlendirilen makalede, Cumhuriyetçiler Partisinin aşırı sağ Ulusal Cephe'ye (FN) yakınlaşmasına tepki gösterilirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşüne (LREM) destek verileceği vurgulandı.

Fransa'da son seçimlerde iktidardaki Sosyalist Partiden (PS) istifa eden Macron'un kurduğu Yürüyüş Hareketi (En Marche!) başarıyla çıkmış, ardından sağ parti Cumhuriyetçiler (LR) üyesi Edouard Philippe'in başbakanı olduğu bir hükümet kurulmuştu.

Macron'a destek veren ve "Yapıcılar" olarak bilinen sağ parti üyeleri, Ulusal Mecliste ayrı bir siyasi grup kurmuştu. Yeni parti ilanı Fransa'da "Macron soldan sonra sağı da böldü" yorumlarına neden oldu.







