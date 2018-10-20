Fransa'da yaşayan gurbetçi Sivas'ta sağlığına kavuştu

SİVAS (AA) - Fransa'da yaşayan Hüseyin Karakaya, Sivas Medicana Hastanesinde özel bir hastanede beyin damarına takılan stent sayesinde sağlığına kavuştu.

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Karakaya (60), yaklaşık 10 yıldır yüzde uyuşma, baş dönmesi, yürümede zorlanma, görme kaybı problemleri yaşıyordu. Fransa'da teşhis konulamayan ve rahatsızlığı süren Karakaya, memleketine gelerek Sivas Medicana Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerin ardından beyin damarının birinde yüzde 80-90 oranında daralma tespit edilen Karakaya, dün operasyona alındı. Açık ameliyat yerine kasıktan anjiyo yöntemiyle beyin damarına stent takılan Karakaya, yaklaşık 15 dakika süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren kardiyoloji uzmanı İsmail Erdoğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine baş dönmesi, uyuşma, yürümede güçlük çekme gibi şikayetlerle geldiğini söyledi.

Bu durumların beyinden kaynaklandığını ve tetkikleri yaptıklarını anlatan Erdoğu, "Beyin damarının birinde yüzde 80-90 gibi ciddi bir daralma tespit ettik. Beyin beslenemediği için birtakım faaliyetlerini yerine getiremiyordu. Hastamız anjiyo yöntemine karar verdi. Hastamızı dün anjiyoya aldık. Kasıktan girerek beyin damarına stenti taktık." diye konuştu.

Erdoğu, işlemin başarılı geçtiğini ve hastanın normal hayatına çabuk döndüğünü belirtti.

Hasta Karakaya da ameliyat için Fransa'dan Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

Kafasında bir uyuşukluk olduğunu ve bu problemi yıllardır çektiğini kaydeden Karakaya, "Randevu aldık, 12 saatte ayağa kalktım. Çok mutluyum ve ayaktayım. Şimdi hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum. Sanki 18 yaşındayım. Fransa'da 10 yıl doktora gittim geldim hastalığımı bulamadılar. Felç ya da alzaymır olacağımın hesabını yapıyordum. Şimdi gayet sağlıklıyım." ifadelerini kullandı.