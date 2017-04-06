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Fransa'daki okul saldırısının kahramanı müdüre devlet nişanı verildi

- Grasse kentinde 8 kişinin yaralandığı saldırıda, soğukkanlı tavrı sayesinde saldırının bir faciaya dönüşmesini önleyen okul müdürü Pizzinat'a devlet nişanını Milli Eğitim Bakanı Belkacem taktı

Fransa'daki okul saldırısının kahramanı müdüre devlet nişanı verildi

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyinde bir lisede meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıda, soğukkanlı tavrıyla takdir gören okul müdürü Herve Pizzinat'a, Fransa devlet nişanı Legion d'Honneur verildi.

Grasse kentinde bulunan Alexis de Tocqueville lisesinde geçtiğimiz ayın ortasında meydana gelen ve aynı lisenin 16 yaşındaki bir öğrencisi tarafından düzenlenen saldırının daha büyük bir faciaya dönüşmesini engeleyen Müdür Pizzinat'a nişanını, görevli olduğu okulda yapılan törende Milli Eğitim Bakanı Nejat Vallud-Belkacem taktı.

Nişanın takılmasının ardından kısa bir konuşma yapan Pizzinat, "Bir müdürün, her türlü koşulda, ikna gücü haricinde başka bir silahı yoktur." ifadelerini kullandı.

Pizzinat, omuzundan yaralanmasına rağmen saldırganla konuşarak daha fazla kişinin zarar görmesini engellemişti.

Aşırı sağ eğilimlere sahip olduğu anlaşılan saldırganın üzerinde bir pompalı tüfek, birkaç tabanca ve el yapımı bomba çıkmış, savcılık saldırının terör bağlantılı olmadığını belirtmişti.

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