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Fransa'dan Arakan açıklaması

Fransa, Arakanlı Müslümanların geri dönüşüyle ilgili Myanmar ve Bangladeş arasında varılan anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Fransa'dan Arakan açıklaması

PARİS (AA) - Fransa, gördükleri zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi konusunda Myanmar ve Bangladeş arasında varılan anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 23 Kasım'da Myanmar ve Bangladeş yönetiminin vardığı anlaşma değerlendirildi.

Açıklamada, "Fransa, Myanmar ve Bangladeş arasında yapılan anlaşmadan memnuniyet duymaktadır. Şartlar oluştuğu zaman, Arakanlı Müslüman sığınmacıların gönüllü olarak geri dönüşünü sağlayacak ilk adımdır." ifadelerine yer verildi.

İnsan hakları ve insani ihtiyaçlar noktasında yaşanan bu büyük drama karşı Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Myanmar'da düzenlenen Asya-Avrupa Zirvesi (ASEM) kapsamında Myanmar ve Bangladeş yönetimlerine Arakan'daki şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi konusunda baskı yaptığı bildirilen açıklamada, geri dönüşler için uygun şartların oluşturulması için Arakan'da yeniden yapılanma, uzlaşma ve insan hakları alanlarında önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Bangladeş yönetiminin sığınmacıları ağırlama konusunda gösterdiği çabaların da memnun edici olduğu kaydedildi.

Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönüşüyle ilgili, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Mahmud Ali, 23 Kasım'da Myanmar'da 45 dakika süren görüşme yapmıştı.

Görüşmenin ardından Bangladeşli Bakan Ali, Myanmar Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri U Kyaw Tint Swe ile "Arakan Eyaletinden Yerinden Edilmiş Kişilerin Geri Dönüşü Konusunda Uzlaşma" başlıklı anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

Muhabir: Ömer Aydın

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