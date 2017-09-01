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Fransa'dan Esed'li geçişe ret

- Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: - "Halkını katletmiş Beşşar Esed ile geçiş süreci yapılamaz"

Fransa'dan Esed'li geçişe ret

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'de geçiş sürecinin Beşşar Esed ile yapılamayacağını söyledi.

RTL radyo kanalının sorularını yanıtlayan Le Drian, DEAŞ'ın Suriye'de eninde sonunda yenileceğini belirtti.

Şu anda Suriye'de iki savaş yürütüldüğünü ifade ederek, bunlardan biri DEAŞ'a karşı mücadele, diğerini de iç savaş olarak nitelendiren Le Drian, DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasının ardından bir tane savaş kalacağını o zaman da uluslararası güçlerin Esed'in iktidardan ayrılmasını öngören bir siyasi sürece odaklanacağını bildirdi.

Uluslararası güçlerin yeni bir Suriye anayasası yazılması ve ülkede seçim takviminin belirlenmesi için temas grubu oluşturması gerektiğine işaret eden Le Drian, "Halkını katletmiş Beşşar Esed ile geçiş süreci yapılamaz." dedi.

Le Drian, Şam'daki Fransa Büyükelçiliğinin yeniden açılmasının ise gündemlerinde olmadığını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin büyükelçilerine bu hafta başı verdiği konferansta, en önemli önceliklerinin terörizmle savaş olduğunu söylemişti. Suriye konusunda, eylül ayında New York'ta Birleşmiş Milletler'de temas grubunun görüşme yapacağını belirten Macron, Suriye krizinin ana aktörlerinin bu toplantıya katılmasının beklendiğini bildirmişti. Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de hukuk devleti ile kurulacak yeni yapıyla işlenen suçların da cezasız kalmayacağını vurgulamıştı.

Suriye'de 2011'de başlayan ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşa barışçıl bir çözüm için Cenevre'de yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Konuyla ilgili Türkiye, İran ve Rusya'nın önderlik ettiği Astana sürecinde eylül ayı ortasında yeni bir tur görüşme yapılması amaçlanıyor.

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