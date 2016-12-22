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Fransa'dan Lübnan'a destek

- Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault: "Fransa, Lübnan'ı bölgedeki ve özellikle Suriye'deki gelişmelerden uzak tutmak için çaba harcıyor. Karşı karşıya kaldığı zorlukları yenmesi için Lübnan'a yardıma devam edeceğiz"

Fransa'dan Lübnan'a destek

BEYRUT (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, ülkesinin Lübnan'ı Suriye'deki gelişmelerden uzak tutmak için çalıştığını belirterek Beyrut yönetimine yardımlarının süreceğini söyledi.

Ayrault, resmi ziyaret için geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad Hariri ve mevkidaşı Cibran Basil ile bir araya geldi.

Fransız Bakan Ayrault, Cumhurbaşkanı Avn tarafından Baabda Sarayı'nda kabul edildi. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada Ayrault'un yeni seçilen Avn'a tebriklerini ilettiği ifade edildi.

Başbakan Hariri ile Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesinden sonra basın toplantısı düzenleyen Ayrault, "Fransa, Lübnan'ı bölgedeki ve özellikle Suriye'deki gelişmelerden uzak tutmak için çaba harcıyor. Karşı karşıya kaldığı zorlukları yenmesi için Lübnan'a yardıma devam edeceğiz." diye konuştu.

Suriyeli mülteci krizinin Lübnan'ın güvenliğini etkilediğini ve riskler oluşturduğunu belirten Ayrault, Fransa'nın bu krizle mücadele eden Beyrut yönetimine maddi desteğinin süreceğini vurguladı.

Ayrault ayrıca, parlamento seçimleri ve yeni seçim yasası çalışmaları için "zor bir görev üstlenen" Başbakan Hariri'ye "desteğini ilettiğini" ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Hariri'den sonra Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ayrault burada da, Lübnan ordusu ve güvenlik birimlerinin ülkenin istikrarı ve sınırlarının terör örgütü DEAŞ'a karşı korunması için yürüttüğü mücadelenin "fevkalade" olduğunu belirterek her iki ülkenin ortak iradesinin terörizmi yeneceğini kaydetti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil de Suriyeli mültecilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönmesi konusunda Fransa'ya Avrupa Birliği ile işbirliği yapması çağrısında bulunarak "Lübnan'ın hala Suriyeli mülteci krizinin sıkıntısını" yaşadığını söyledi.

Fransa'ya tehditlerle savaşan Lübnan'la bağlarını güçlendirme çağrısı yapan Basil, "Terörizm bütün ülkelere ayrım gözetmeksizin zarar veriyor. Bunu yok etmek bizim sorumluluğumuzdadır." ifadelerini kullandı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault'nun Beyrut'ta son olarak Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesi bekleniyor.

Lübnan'da iki buçuk yıllık krizden sonra 31 Ekim'de Cumhurbaşkanı seçilen Mişel Avn ülkeyi mayıs ayında yapılması planlanan genel seçimlere götürecek yeni hükümeti kurma görevini Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'ye vermişti. Siyasi gruplar arasında sağlanan uzlaşıdan sonra pazar günü Hariri başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.

Lübnan'da Birleşmiş Milletler verilerine göre 1,2 milyon civarında Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan makamları bu rakamın 1 buçuk milyon olduğunu ifade ediyor.





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