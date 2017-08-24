Fransa'dan, Orta Afrika Cumhuriyeti çağrısı

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, daha önce kabul edilen ortak yol haritasının bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki durumun yakından takip edildiği belirtildi.

Silahlı grupların sivillere uyguladığı şiddetin kaygı verici olduğu vurgulanan açıklamada, yaşanan vahşetin ülkede silahsızlanmanma konusunda hızlı bir ilerleme sağlanması gereğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede, barış ve uzlaşma için Libreville'de 17 Temmuz'da kabul edilen ortak yol haritasının bir an önce uygulanması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonunun (MINUSCA) çabalarına destek olmaya devam edeceği de bildirildi.

OAC'de son bir haftada şiddet olayları nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetmişti.

BM verilerine göre, dünyada insani durumunun en kötü olduğu ülkelerden biri olan OAC'de her iki kişiden biri yaşamak için yardım kuruluşlarına muhtaç durumda.

OAC'de 2012'de Seleka silahlı grubunun, yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz baş göstermiş, Hristiyan anti-Balaka ile Seleka üyeleri arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti. 2016'daki devlet başkanı seçiminin ardından siyasi kriz sona ermesine rağmen ülke, zaman zaman şiddet olaylarına sahne oluyor.