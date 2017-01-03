Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Fransa'dan Rusya'ya Suriye'deki ateşkese uyma çağrısı

- Fransa Başbakanı Cazeneuve: - "Rusya'dan ölümle sonuçlanan askeri operasyonlarına son vermesini talep ediyoruz"

Fransa'dan Rusya'ya Suriye'deki ateşkese uyma çağrısı

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Suriye'deki ateşkes sürecine ilişkin, "Rusya'dan ölümle sonuçlanan askeri operasyonlarına son vermesini talep ediyoruz." dedi.

Cazeneuve, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Suriye'de Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde başlatılan ateşkesle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede savaşan taraflar arasındaki görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirten Cazeneuve, "Suriye'de çatışmaların devam etmesine katkıda bulunacak her türlü Rusya eylemini kararlı bir şekilde kınıyoruz. Rusya'dan ölümle sonuçlanan askeri operasyonlarına son vermesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de 30 Aralık 2016'da sağlanan ateşkes, başlangıcından itibaren rejim güçleri ve yabancı terörist gruplar tarafından defalarca ihlal edilmişti. Muhalifler, geçen cumartesi günü yaptıkları açıklamada, rejimin ihlallerine devam etmesi halinde ateşkesi terk edecekleri uyarısında bulunmuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AteşkesBernard CazeneuveFransaRusyaSuriyeTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.