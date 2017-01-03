Fransa'dan Rusya'ya Suriye'deki ateşkese uyma çağrısı

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Suriye'deki ateşkes sürecine ilişkin, "Rusya'dan ölümle sonuçlanan askeri operasyonlarına son vermesini talep ediyoruz." dedi.

Cazeneuve, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Suriye'de Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde başlatılan ateşkesle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede savaşan taraflar arasındaki görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirten Cazeneuve, "Suriye'de çatışmaların devam etmesine katkıda bulunacak her türlü Rusya eylemini kararlı bir şekilde kınıyoruz. Rusya'dan ölümle sonuçlanan askeri operasyonlarına son vermesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de 30 Aralık 2016'da sağlanan ateşkes, başlangıcından itibaren rejim güçleri ve yabancı terörist gruplar tarafından defalarca ihlal edilmişti. Muhalifler, geçen cumartesi günü yaptıkları açıklamada, rejimin ihlallerine devam etmesi halinde ateşkesi terk edecekleri uyarısında bulunmuştu.