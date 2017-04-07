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Fransa'nın bütçe açığı düştü

- Ülkede, 2016'nın şubat sonu itibarıyla 25,6 milyar avro olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 21,5 milyar avro oldu

Fransa'nın bütçe açığı düştü

PARİS (AA) - Fransa'da, 2016'nın şubat sonu itibarıyla 25,6 milyar avro olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 21,5 milyar avro olarak gerçekleşti.

Fransa Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede, bütçe açığının geçen yılın şubat sonunda 25,6 milyar avro olduğu hatırlatıldı.

Bütçe açığının 2017'nin şubat sonu itibarıyla 21,5 milyar avro olduğu belirtilen açıklamada, bu düzelmenin hükümet harcamalarında artış olmasına karşın 2017 bütçe yasası çerçevesindeki çalışmalar sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Bu arada, Fransa'da devlet harcamaları, 28 Şubat itibarıyla 62,7 milyar avroya ulaştı.

Ülkenin Ocak 2016'da 9,2 milyar avro olan bütçe açığı, bu yılın ocak ayında 5,4 milyar avro olarak gerçekleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bütçe AçığıEkonomiFransa
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