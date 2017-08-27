Fransa'nın eski Başbakanı Fillon ifade verdi

PARİS (AA) - Fransa sağının eski cumhurbaşkanı adayı ve eski Başbakan François Fillon'un, "eşi ve çocuklarını danışmanı olarak çalıştırdığı" iddialarıyla ilgili ifade verdiği bildirildi.

Le Journal du dimanche (JDD) gazetesinde yer alan haberde, Fillon'un mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinde büyük payı olan hakkındaki suçlamalarla ilgili temmuz sonunda savcılık tarafından sorgulandığı bildirildi.

Böylece Fillon, hakkında ocak ayında ortaya atılan "eşi ve çocuklarını danışmanı olarak çalıştırdığı" iddialarıyla ilgili ilk kez ifade vermiş oldu.

İfadenin bir günden fazla sürdüğü, Fillon'un eşi ve çocuklarının resmen danışmanı olarak çalıştığını söylediği, bunun sahte bir iş olmadığını savunduğu belirtildi.

Fillon, 1 Eylül'den itibaren bir yatırım şirketinde danışman olarak çalışmaya başlayacağını bildirmişti.

Fransız Ulusal Meclisi, Fillon'unkine benzer iddiaların pek çok milletvekili aleyhine çıkması üzerine 3 Ağustos'ta, milletvekillerine, yakınlarını çalıştırma yasağı getiren tasarıyı kabul etmişti.

"Kamuda iş ahlakının geliştirilmesi" adı verilen tasarıyla milletvekillerine birinci derecede yakınlarını çalıştırması yasaklanırken yasağa uymayan vekillere 45 bin avro para ve 3 ay hapis cezası öngörülüyor.

Milletvekillerinin ikinci derecede yakınlarını çalıştırmak istemesi durumunda ise ilgili makama beyanda bulunması gerekiyor.







