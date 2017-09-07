Fransa'nın Irma'dan etkilenen adaları doğal afet bölgesi olacak

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Irma kasırgasının vurduğu Karayip'teki deniz aşırı toprakları Saint-Martin ve Saint-Barthelemy adalarını doğal afet bölgesi ilan edeceklerini bildirdi.

Başbakan Philippe, kasırganın Fransız topraklarına verdiği zararla ilgili İçişleri Bakanlığında yaptığı basın açıklamasında, Saint-Martin'da 4 kişinin hayatını kaybettiğini bu kişilerle ilgili kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 50 kişinin yaralandığını belirten Philippe, bunlardan ikisinin durumunun ağır ama kontrol altında, birinin durumunun ise kritik olduğunu kaydetti.

Philippe ayrıca Irma kasırgasının vurduğu deniz aşırı toprakları Saint-Martin ve Saint-Barthelemy adalarını yarın doğal afet bölgesi ilan edeceklerini dile getirdi.

Saint-Martin'dan gelen bilgilere göre, adadaki binaların yüzde 95'inin hasar gördüğünü yüzde 60'ının ise tamamen kullanılamaz durumda olduğunu ifade eden Philippe ancak bu bilginin yapılacak uzaktan gözetleme operasyonları ile de kontrol edileceğini kaydetti.

Philippe, Saint-Martin'da halka elektrik, su ve gaz verilemediğini, bazı yolların da ulaşılamaz olduğunu belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bölgede 8 kişinin öldüğünü 23 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Atlantik Okyanusu'nda Karayip Adaları'nı ve Porto Rico'yu vuran Irma kasırgasının kuzey ve batı yönünde, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'ye doğru ilerlediği belirtiliyor.

Kasırga Karayip Denizi'nin doğusundaki adalarda ve Porto Rico'da büyük yıkıma yol açmıştı.

Saffir-Simpson ölçeğine göre 5 şiddetinde olan kasırganın saatte 298 kilometre hıza ulaşan rüzgarının, ileriki günlerde Turks ve Caicos adalarını, Bahamaları ve ABD'nin Florida sahilerini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Irma kasırgasının, Atlantik Okyanusu üzerinde oluşan kasırgalar arasında rüzgar sürekliliği bakımından 2005'teki Wilma kasırgasından, basınç alanının büyüklüğü bakımından 2007'deki Dean kasırgasından ve karadaki etkisi bakımından ise yine 2007'deki Felix kasırgasından bu yana görülen en şiddetli kasırga olduğu belirtiliyor.

Irma kasırgası 30 Ağustos'ta Afrika'nın batısında, Cape Verde (Yeşil Burun) Adaları civarında, Afrika'dan esen tropik rüzgarların yarattığı bir anaforun büyümesiyle oluşmuş, Atlantik Okyanusu üzerinde şiddetini arttırarak 5. kategori bir kasırgaya dönüşmüştü.