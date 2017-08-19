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Fransa'nın Rennes şehrinde 17 araç kundaklandı

- Üç ayrı bölgedeki saldırılarda yaralanan olmazken, yanan araçları söndürmek için 30 itfaiyeci görev yaptı

Fransa'nın Rennes şehrinde 17 araç kundaklandı

PARİS (AA) - Fransa'nın Rennes şehrinde 17 aracın ateşe verildiği bildirildi.

Rennes Belediye Başkan Yardımcısı Hubert Chardonnet, yaptığı yazılı açıklamada, Rennes'in Blosne bölgesinde dün gece meydana gelen kundaklamalarda 17 aracın yakıldığını belirtti.

Bu saldırıların kabul edilemez olduğunu kaydeden Chardonnet, olaya müdahale eden polis ve itfaiye yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Polisin olaylarla ilgili araştırma yaptığını belirten Chardonnet, bu gece için bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve bölgede belediye polisinin de görev yapacağını bildirdi.

Dün gece üç ayrı bölgede yapılan saldırılarda yaralanan olmazken, kundaklanan araçları söndürmek için 30 itfaiyecinin görev yaptığı kaydedildi.

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AraçBlosneFransaKundaklamaRennes
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