Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar emlak moda yusuf mersin Trabzon
Fındığın cipsi üretildi
Fındığın cipsi üretildi
Türkiye daha yeşil bir dünya için öncü olacak
Yeşil Yaşa Daha İyi Yaşa
Zirai don uyarısı
Zirai don uyarısı
İthalatta tarife kontenjanı
İthalatta tarife kontenjanı
Kazablanka'ya uçacak
Kazablanka'ya uçacak

Fransa’nın ünlü pastacılık okulundan Yeditepe Üniveritesinde workshop

- Ducasse Education, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile yaptığı eğitim iş birliği kapsamında üniversitede workshop ve seminer gerçekleştirdi

Fransa’nın ünlü pastacılık okulundan Yeditepe Üniveritesinde workshop
banner17

İSTANBUL (AA) - Fransa’nın en ünlü pastacılık okulu Ducasse Education, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile yaptığı eğitim iş birliği kapsamında, 16-19 Nisan'da üniversitede workshop ve seminer gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin, ilk gastronomi ve mutfak sanatları bölümü olma özelliğini taşıyan Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Fransa’nın en ünlü pastacılık okulu Ducasse Education-ENSP ile 2016 yılından bu yana sürdürdüğü iş birliği kapsamında, okulun yöneticilerini üniversitede ağırladı.

Ducasse Education-ENSP Uluslararası Programdan Sorumlu Yöneticisi Thibaut Damico ve Şef Eğitmeni Jeremy Delteil, üniversitede çikolata ve ileri pastacılık kapsamında dört workshop yaptı ve “Üretimde Mükemmeliyet” konulu bir seminer verdi. Workshop ve seminerin yanı sıra iki kurum arasında yapılan eğitim iş birliğinin kalıcı hale getirilmesi için sözleşme imzalandı.

Ziyaret sırasında ayrıca, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sibel Özilgen ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan ekip, geleneksel Türk tatlıları konusunda workshop yapmak ve seminer vermek üzere Ducasse Education’a davet edildi.

İki kurum arasındaki üç yıldır sürdürülen eğitim iş birliği kapsamında, gerekli koşulları yerine getiren Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, yaz döneminde Fransa’ya giderek Alain Ducasse Education-ENSP’de özel hazırlanmış programla 140 saatlik eğitim alıyor ve Alain DucasseEducation-ENSP’nin anlaşmalı olduğu kurumlarda bir ay staj olanağı buluyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5