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Fransız Bakan orman yangınları için "yeni bir Avrupa gücü" istedi

- Fransa Çevre Bakanı Hulot: - "Geleceğe baktığımızda, bir Avrupa çözümü en iyisi"

Fransız Bakan orman yangınları için

PARİS (AA) - Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, Avrupa'da yangınlarla mücadele için yeni bir güç kurulmasını istedi.

Hulot, son dönemde orman yangınlarıyla sarsılan Korsika Adası'nda incelemelerde bulundu.

Burada yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede Avrupa'nın kaynaklarının ortak kullanımı ve özellikle havadan müdahale araçları konusunu düşünmeleri gerektiğini kaydeden Hulot, Fransa'nın orman yangınları ile mücadelede görev yapan hava gücünün yeterince iyi olduğunu ancak eskidiğini ifade etti.

Bakan Hulot, "Geleceğe baktığımızda, bir Avrupa çözümü en iyisi." dedi.

Bu alanda yapılacak yatırımların büyük yatırımlar olacağına dikkati çeken Hulot, sorunların Avrupa'da beraber çalışılarak çözülebileceğini ve bu kapsamda "yeni bir Avrupa gücü" kurulması gerektiğini söyledi.

Fransa'nın güneyinde ve Korsika'da yazın başından beri yaklaşık 9 bin hektar alan zarar görmüş, bu bölgelerde yaşayan pek çok vatandaş tahliye edilmişti.

Avrupa'nın güneyindeki diğer ülkelerde de bu yaz sık sık orman yangınları yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çevreFransaHulotOrmanYangın
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