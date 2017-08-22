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Fransız bakandan Türkiye ile iş birliği açıklaması

- Fransa İçişleri Bakanı Collomb: - "Fransız yabancı terörist savaşçıların dönüşlerini etkin bir şekilde bize bildiren Türkiye ile oldukça yakın çalışıyoruz"

Fransız bakandan Türkiye ile iş birliği açıklaması

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Fransız yabancı terörist savaşçıların dönüşlerini etkin bir şekilde kendilerine bildiren Türkiye ile oldukça yakın çalıştıklarını belirtti.

BFM televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Collomb, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu pek çok Fransız'ın halen Suriye ve Irak'ta olduğuna işaret etti.

Toplam 217 yetişkin ve 54 çocuğun bu bölgelerden geri döndüğünü, bir kısmının tutuklandığını söyleyen Collomb, "Fransız yabancı terörist savaşçıların dönüşlerini etkin bir şekilde bize bildiren Türkiye ile oldukça yakın çalışıyoruz." dedi.

Bu bölgelerden dönenleri yakından takip ettiklerini kaydeden Collomb, radikalleşen kişilerin en az üçte birinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu vurguladı.

Collomb, daha önceki bir açıklamasında, radikalleşerek Fransa'da terör eylemi düzenleme ihtimali bulunduğu düşünülen kişi sayısının son 2 yılda yüzde 60 artış gösterdiğini belirtmiş, bu kapsamda Fiş S olarak tabir edilen program çerçevesinde 18 bin 500'den fazla kişinin takip edildiği bilgisini paylaşmıştı.

- Teröristler Paris'e gelmiş

İspanya'da 15 kişinin öldüğü ve aralarında Fransızların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılardan Cambrils'teki ile ilgili de Collomb, saldırıda kullanılan arabanın saldırıdan önce, Fransa'da hız sınırını aştığı için fotoğrafının çekildiğini bildirdi.

Collomb, saldırıyı gerçekleştiren grubun Paris'e geldiğini ancak uzun süre kalmadığını belirlediklerini de kaydetti.


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CambrilsCollombFransaFransızIrakİspanyaSuriyeTürkiyeYabancı Terörist Savaşçı
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