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Fransız liselerinde grev kararı

- Fransa'nın bütçe kesintisine tepki gösteren dünya genelindeki 500'den fazla Fransız eğitim kurumunun grev kararı aldığı belirtildi

Fransız liselerinde grev kararı

PARİS (AA) - Fransa devletinin Fransa dışındaki eğitim kurumlarına getirdiği bütçe kesintisine tepki gösteren dünya genelinde 500'den fazla lise ve eğitim kurumu greve gitti.

Orta dereceli eğitim sendikası SNES-FSU'nun çağrısı ile hükümetin, Yurt dışında Fransızca Eğitimi Ajansı (AEFE) bütçesinden 33 milyon avro kesintiye gitmesi kararına tepki olarak, dünya üzerinde 137 ülkede bulunan Fransız eğitim kurumlarında derslerin yapılmayacağı bildirildi.

Dünyada 500'den fazla Fransız eğitim kurumlarında 350 bine yakın öğrencinin eğitim aldığı belirtilen çağrıda, bütçe kesintisi ile bu okullarda istihdam edilen personelin durumunun kaygı verici hale geldiği vurgulandı.

Sendikanın çağrısında, Fransa dışındaki okulların bütçesinde yüzde 10 oranında kesinti öngören uygulamanın, gelecek üç yıl içinde 500 eğitimci kadrosunun iptal edilme tehlikesini doğurduğu belirtildi.

Fransız basını, bugün başlayan grevin ilk gününde özellikle Asya ülkelerinde katılımın yüksek oranlarda olduğu bilgisini paylaştı.


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