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Fransız mahkemeden Haradinaj kararı

- Mahkeme eski Kosova Başbakanı hakkındaki kararını 27 Nisan'da verecek

Fransız mahkemeden Haradinaj kararı

COLMAR (AA) - Fransa'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın Sırbistan'a iade talebine ilişkin mahkeme kararı ikinci kez ertelendi.

Colmar İstinaf Mahkemesinden yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta Fransa'ya girişinde tutuklanan ve Fransa'nın Colmar şehrinde mahkemeye çıkarılan Haradinaj'ın yargılanmasına devam edildiği belirtildi. Mahkeme, Sırp yönetiminin sunduğu yeni belgelerin incelendiğini ve Haradinaj'ın Sırbistan'a iadesi hakkındaki nihai kararın 27 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Haradinaj ise haklı olduğunu ve haklıların daima kazanacağını söyledi.

Haradinaj, "Benim suçsuz olduğum ispatlanmıştı. Gerçek 2012'de ortaya çıkarıldı. Sırbistan'ın suçlamalarını kabul etmiyorum." dedi.

Kosova'da 1998-1999'da yaşanan savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan Haradinaj, Sırbistan'ın çıkardığı uluslararası yakalama emri nedeniyle 4 Ocak'ta Fransa'daki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Colmar İstinaf Mahkemesi tarafından 12 Ocak'ta adli kontrol şartıyla tahliye edilen Haradinaj, 2015'te de aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

Haradinaj, son olarak tutuklanması ve yargılama süreci hakkında yaptığı açıklamada iki kere hakkındaki iddialar üzerine yargılandığını ve beraat ettiğini hatırlatarak, siyasi bir plan çerçevesinde yeniden gözaltına alındığını ve kötü muameleye uğradığını belirtmişti.

Colmar Temyiz Mahkemesi geçen ay Haradinaj'ın Sırbistan'a iade talebine ilişkin mahkeme kararının ertelendiğini açıklamıştı.

Bu arada Kosova Meclisi, geçen ay aldığı kararla Haradinaj koşulsuz serbest bırakılana dek Sırbistan ile diyalog sürecinin askıya alınmasını istemişti.




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Anahtar Kelimeler:
ColmarFransaKosovaRamush Haradinaj
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