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Fransız mahkemesinden yerel dilde isme engel

- Mahkeme bir çiftin çocuklarına yerel dilde verdiği ismi, "Fransız diline yabancı bir karakter taşıdığı" gerekçesiyle kaydedilemeyeceğine karar verdi

Fransız mahkemesinden yerel dilde isme engel

QUIMPER (AA) - Fransa'nın kuzeybatısındaki Quimper kentinde, bir çiftin çocuklarına verdiği yerel Bröton dilinin özelliklerini taşıyan isim mahkeme tarafından reddedildi.

Quimper Mahkemesi, 11 Mayıs'ta doğan ve ailesi tarafından Bröton dilinde bir karakter taşıyan isim verildiği için nüfus kaydı yapılmayan erkek çocuğunun ismiyle ilgili davayı karara bağladı.

"Fanch" olarak belirlenen isimde yerel Bröton alfabesine ait bir karakter taşıyan bebeğin bu şekilde kaydedilemeyeceğine karar veren mahkeme, gerekçe olarak da "karakterin Fransız dilinde yer almadığı"nı gösterdi.

Mahkeme, "Bölgesel dillerin Fransa'ya ait varlıklar olarak kabul edilmesine rağmen, resmi evraklarda Fransızcanın kullanılması kuralına vurgu yaparak, yerel dillerde isim vermenin anayasal bir hak ve özgürlük oluşturmadığı"na karar verdi.

Mahkemenin kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten aile üyeleri, çocuklarına istedikleri ismi vermekte ısrarlı olacaklarını ve karara itiraz edeceklerini belirtti.

Ouest France gazetesine verdiği röportajda karara tepki gösteren Bröton kültürünü tanıtma derneği Kevre Breizh'in Başkanı Tangi Louarn, "mahkemenin yerel dilde işaretleri kabul ederek, Fransa'nın kültürel farklılıklarını tanımaya katkıda bulunabileceğini" söyledi.

Fransa'da daha önce de çok sayıda bebeğe verilen isimler, "Fransız alfabe ve dil kullanımı kuralına aykırı" olduğu gerekçesiyle kabul edilmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
BretagneFransaÖzel KarakterYerel Diller
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