Fransız sanatçı Kaas Lübnan'da konser verdi

BEKAA (AA) - Fransız sanatçı Patricia Kaas, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde iki bin Lübnanlıya konser verdi.

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu ve sanatçı Kaas (50), Bekaa Vadisi'nde her sene düzenlenen Uluslararası Zahle Festivali'nde verdiği konserde Lübnanlı hayranlarıyla buluştu.

Konserden önce erken saatlerde alanı dolduran Lübnanlılar, sanatçının söylediği Fransızca ve İngilizce şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.

Lübnan'da her sene yaz mevsiminde ülke genelinde düzenlenen festivallerde Lübnanlı sanatçıların yanı sıra diğer Arap ülkeleri ve Batılı ülkelerden gelen ünlü sanatçılar da sahne alıyor.

- Patricia Kaas

Fransa'da 1966 yılında doğan Patricia Kaas, küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimine başladı. Sanatçının 1988 yılında çıkardığı "Mademoiselle chante" başlıklı ilk albümü 17 milyonun üzerinde sattı. Oyunculuk kariyeri de olan sanatçı 2009'da "Eurovision Şarkı Yarışmasına" katılarak 8'inci oldu.

Sanatçı, son albümünü 2012 yılında ünlü Fransız sanatçı Edith Piaf'ın ölümünün 50'inci yıldönümünde "Kaas chante Piaf" (Kaas, Piaf'ı seslendiriyor) başlığıyla çıkarttı.