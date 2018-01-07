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Fransız şarkıcı France Gall öldü

- Gall, 1980'lerin sonunda "Ella" şarkısıyla dünya çapında ün kazanmıştı

Fransız şarkıcı France Gall öldü

ANKARA (AA) - Caz efsanesi Ella Fitzgerald'a övgü niteliğindeki "Ella" şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Fransız şarkıcı France Gall öldü.

BBC'nin haberine göre, uzun yıllardır kanserle mücadele eden ve geçen ay yoğun enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Gall, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Gall'ın yıldızı, 1965 yılında "Poupée de cire, Poupée de son" şarkısıyla Lüksemburg'u temsil ettiği Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanmasıyla parlamıştı.

France Gall'ın şarkıcı babası Robert Gall da müzik dünyasının önemli isimleri Edith Piaf ve Charles Aznavour için şarkı sözleri yazmıştı.

Gall'ın henüz 16 yaşındayken çıkan ilk sıngle'ı "Ne Sois Pas Si Bête" yaklaşık 200 bin satmıştı.

1987 yılında çıkan "Bacabar" albümüyle uluslararası alanda tanınan Gall, kendisi gibi şarkıcı olan eşi Michel Berger'in 1992 yılında ölümünden kısa süre sonra meme kanserine yakalanmıştı.

Gall, kızı Pauline'in 1997 yılında kistik fibrozisten hayatını kaybetmesi üzerine müzik kariyerine son vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, twitter hesabında "Ardında Fransa'da herkesin bildiği şarkıları bıraktı ve başkalarına adanan bir hayatın örneği oldu." paylaşımında bulunurken, Fransa Kültür Bakanı Françoise Nyssen, yaşamının son yıllarında insani projelerde çalışan Gall için "Fransız şarkılarının zamansız ikonu" ifadesini kullandı.

Efsanevi Fransız şarkıcı Johnny Hallyday de geçen aralık ayında hayatını kaybetmişti. Hallyday için Paris'te hükümet tarafından düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katılmıştı.

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