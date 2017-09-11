Fransız Senatosu seçimlerinde Türk aday da yarışacak

PARİS (AA) - MURAT ÜNLÜ - Fransa'da iki hafta sonra yapılacak Senato seçimlerinde bir Türk aday da yarışacak.

Seçimlere ve adaylığına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Metin Yavuz, Fransa'daki Türklerin her alanda olduğu gibi politikada da daha çok temsil edilmeleri gerektiğini ifade etti.

Kendisinin bu çerçevede yoğun çaba sarf ettiğini ve pek çok seçimde Türklerin temsil edilmeleri için çalışma yaptığını anlatan Yavuz, ilk kez Senato seçimlerine girdiğini ve kazanması halinde Fransa tarihinde ilk Türk senatör olacağını kaydetti.

Sekiz senatörün belirleneceği bölgelerinde merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden altıncı sırada aday olduğunu belirten Yavuz, partisinin Senatoda çoğunluğa sahip olduğunu ve bunun böyle devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

Fransa'da 200'e yakın Türk asıllı meclis üyesi bulunduğunu ifade eden Yavuz, "10 yıllık aktif siyasette gördüğüm şu: Bulunduğumuz ülkede kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda aktör olmamız şart. Niçin? Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz ve geleceğimiz burada, çocuklarımızın geleceği burada." diye konuştu.

Fransa'daki Türklerin yerel veya ulusal siyasette mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Bu ülkenin gelişmesi, bu ülkedeki çalışmaların iyi gitmesi bizlere de yansıyacaktır. Burada yaşayan vatandaşlar olarak bu konuya umutla bakıyoruz. Eğitimde ve diğer konularda geleceği parlak gençler var ve biz onlara her zaman destek olmaya hazırız." dedi.

Fransa'daki Türk toplumunun en önemli sorununun ne olduğu sorusu üzerine Yavuz, ülkede yaşayan Türklerin Fransa'daki yaşamlarına yeterince ağırlık vermediğini söyledi.

Türklerin, Türkiye ile bağını hiçbir zaman koparmaması gerektiğini vurgulayan Yavuz, ancak burada yaşayanların geleceklerinin Fransa'yla bağlantılı olduğunu unutmaması gerektiğini de kaydetti.

Yavuz, "Bizim, 'Fransa artık ülkemiz' mantığını kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Bugün emekliler bile artık Türkiye'de yaşamıyor. Niçin? Burada torunları var, evleri var. Çoluk çocukları burada yaşıyor. Onları görmek için burada mutlaka bir 6 ay kalıyorlar zaten. O yüzden bizim isteğimiz, 'Türkiye ile bağınızı koparmayın ama Fransa'ya da elinizden gelen her türlü desteği yapın." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 348 parlamenterli Senatonun 170 koltuğu için 24 Eylül'de seçim yapılacak.

Parlamentonun üst kanadını oluşturan Senato için yapılacak seçimde, seçilmiş yerel yöneticiler oy kullanabiliyor.



